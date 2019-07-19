Ordu'da motosiklet devrildi: 1 ölü Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

İlçenin Gölevi Mahallesi'nde Seyit Ali Dönmez'in (56) kullandığı motosiklet,sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir süre sürüklenen Dönmez, ilçedeki özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'daki hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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