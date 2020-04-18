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Aktüel

Ordu’da market sahibi ile 4 kişiye para cezası

Ordu’nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma yasağının ilk gününde market işleten vatandaşa idari para cezası uygulandı.

2020-04-18 17:57:42 -
Ordu’da market sahibi ile 4 kişiye para cezası

Ordu’nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma yasağının ilk gününde market işleten vatandaşa idari para cezası uygulandı.


Ünye’nin Çamurlu Mahallesi’nde yasak olmasına rağmen marketini açan H.A. isimli vatandaşa yasağa uymadığı gerekçesiyle 3150 lira idari para cezası kesildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde yasağa dinlemeyenlere göz açtırmıyor. Sabah saatlerinde Çamurlu Mahallesi’nde bulunan bir marketin açık olduğunu ihbarını alan ekipler market işletmecisi olduğu öğrenilen H.A isimli vatandaşa Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet etmekten dolayı 3150 lira para cezası uygularken, bir kişinin ATM’den para çekmesi üzerine ve diğer 3 kişinin de sokağa çıkması nedeniyle toplamda Ünye’de yasağı çiğneyen 5 kişiye 4718 lira para cezası uygulandı.


İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağına uymayanlara Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 lira idari para cezası ve Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet eden vatandaşlara ise 3150 lira para cezası uyguluyor.

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