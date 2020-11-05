Ordu'da kültür sanat
ORDU (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Sherlock Holmes'un İntihar Kulübü Macerası" adlı oyununu, Ordu'da izleyicilerle buluşturacak.
Jeffrey Hatcher'in yazdığı, Buğra Koçtepe'nin çevirdiği, Mert Hürol'un yönettiği oyunda, Emre Ön, Mert Hürol, Ceyhun Gen, Gülendam Rümeysa Sağlam, Sıla Ömeroğlu ve Durulcan Yaman rol alıyor.
İki perdelik oyunun kostümleri Ceren Karahan, ışık tasarımı Nihat Bahar, müziği Tuğrul Topçuoğlu'na ait.
Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın ve 7 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de izlenebilecek.