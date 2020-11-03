  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişi hakkında idari işlem yapıldı
Aktüel

Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:02:29 -
Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişi hakkında idari işlem yapıldı

ORDU (AA) - Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 19 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim-2 Kasım tarihlerinde kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 19 kişi hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem yapıldı.

Söz konusu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.

Öte yandan, denetimler sırasında farklı suçlardan aranan 45 kişiden 18'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ölen ismi açıkladı
Dünya

Ermenistan ölen ismi açıkladı

Ermenistan yönetimi, Azerbaycan'ın İHA saldırısında işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı albay Arthur Sarkisyan'..
Trump'tan seçimlere saatler kala olay açıklama!
Dünya

Trump'tan seçimlere saatler kala olay açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, yarın yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde anketlerin doğruyu yansıtmadığını ifade etti ve “Yine de kazanacağız” d..
Validen korkutan koronavirüs açıklaması: Yoğun bakımlarımız doldu, doktorlar...
Gündem

Validen korkutan koronavirüs açıklaması: Yoğun bakımlarımız doldu, doktorlar...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentteki koronavirüs vakalarının çok yüksek rakamlara ulaştığını belirtti. Vali Bilgin, "Açıkça söylüyorum, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay