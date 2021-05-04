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Ekonomi Ordu’da kilometrelerce orman yolu büyük onarıma giriyor
Ekonomi

Ordu’da kilometrelerce orman yolu büyük onarıma giriyor

Ordu Orman İşletme Müdürlüğü Çambaşı Orman İşletme Şefliği 422 Kod Nolu B Tipi Orman Yolunda 10+323 Km’de Büyük Onarım Yapım İşi yaptıracak.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 13:26:00 -
Ordu’da kilometrelerce orman yolu büyük onarıma giriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre onarıma girecek orman yollarının 120 takvim günü içinde bitirilmesi hedefleniyor. İşin ihalesi 18.05.2021 tarih ve saat 11:30’da Ordu Orman İşletme Müdür Yardımcısı Odası’nda yapılacak. İhaleye teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

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