SON DAKİKA
Ordu'da kar engeli: 4 ilçede eğitime ara
Gündem

Ordu'da kar engeli: 4 ilçede eğitime ara

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ordu’da kar engeli: 4 ilçede eğitime ara

Ordu’da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yarın Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ve İkizce’de tüm okullarda, Çaybaşı ile Ulubey’de ise bazı taşımalı eğitim okullarında eğitime ara verildi.

Ordu Valiliği, il merkezinin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 3 Mart 2026 Salı günü bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Buna göre, Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ve İkizce ilçelerinin tamamındaki resmi ve özel eğitim kurumları tatil edildi. Çaybaşı ilçesinde bazı okullar, Ulubey ilçesinde ise Şehit Mitat Eren İlkokulu/Ortaokulu’nda eğitime ara verildi.

Ayrıca, tamamen tatil kararı alınan ilçelerde hamile ve engelli kamu personeliyle, çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden kadın personel idari izinli sayılacak.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise ilgili birimlerce değerlendirilecek.

