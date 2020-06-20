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Aktüel

Ordu'da kamyonetin gölete devrildiği kazada sürücü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 16:16:41 -
Ordu'da kamyonetin gölete devrildiği kazada sürücü yaralandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde gölete devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

İlçenin Kuşçulu Mahallesi Bağderesi mevkisinde Alican Aydın'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptıktan sonra yolun alt bölümündeki gölete devrildi.

Devrilme sırasında araçtan atlayan Aydın, sağlık ekiplerince Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suya batan araç ise yapılan çalışmanın ardından çıkartıldı.

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