Ordu'da kadın cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren kişi, ardından intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan yakınlarının yanına gelen S.D. ile Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde karşılaştığı K.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.E, tabancayla S.D'ye ateş etti.

Olay yerinde o sırada araç yıkatan polis ekipleri, silah sesleri üzerine dışarı çıkarak K.E’ye "dur" ihtarında bulundu.



Bunun üzerine K.E, kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.



K.E. ve S.D, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ağır yaralanan kadın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



K.E'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.