Ordu’da freni boşalan kamyon arsaya uçtu: 1 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. idaresindeki kamyonun freni boşaldı. Aracı durduramayan sürücü, hızını kesebilmek için duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkan kamyon, patpat olarak adlandırılan tarım aracına da çarptıktan sonra arsaya uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.