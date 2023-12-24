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Yerel Ordu’da fırtına 12 çatıyı uçurdu
Yerel

Ordu’da fırtına 12 çatıyı uçurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-24 14:56:00 -
Ordu’da fırtına 12 çatıyı uçurdu

Ordu'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle şehirde 1 okul ile 11 evin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü.

İlde etkili olan fırtına nedeniyle Altınordu, Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde fırtına sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ilçe belediyeleri tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde 4 ilçede etkili olan fırtına sonucu 11 ev ve 1 okulun çatısında hasar meydana geldiği belirlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, fırtınanın beraberinde getirdiği olumsuzlukların ortadan kaldırılması için ekiplerin seferber olduğu belirtildi. Açıklamada, “Ordu’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, 50 olaya müdahale edildi. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 131 personel ve 61 araç ile gece boyu fırtına mesaisi yaptı. Fırtınanın yol açtığı enkazı kaldırırken, diğer taraftan da yıpranan kent mobilyaları ve parkların onarımına başladı” ifadelerine yer verildi.

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