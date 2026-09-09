Ordu'da fındık hasat filesi maliyetleri yaklaşık yüzde 80 azaltabiliyor

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, fındık hasadında kullanılan filenin özellikle eğimli arazilerde üreticinin işini kolaylaştırdığını belirterek "File kullanımıyla hasat maliyetleri yaklaşık yüzde 80 oranında azaltılabiliyor" dedi.

Ay, Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi'nde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYP) kapsamındaki fındık hasat filesi desteğinden yararlanan üretici İhsan Coşar'ın bahçesini ziyaret ederek hasada eşlik etti.

Fındık toprağa değmeden fileye düşüyor

Ay'ın aktardığına göre fındığın doğrudan file üzerine düşmesi ürünün toprakla temasını azaltıyor, kalitenin korunmasına katkı sağlıyor. Uygulama, hasadın daha kısa sürede tamamlanmasına da imkan veriyor.

Dalında olgunlaşan fındığın silkeleme yöntemiyle file üzerine alınabilmesi, yeni sürgün ve dalların zarar görmesini azaltıyor. Ay, bölgedeki yüksek nem şartları nedeniyle ürünün toprakla temasının azaltılmasının ve daha hızlı kurutulabilmesinin, aflatoksin oluşma riskinin düşürülmesi açısından da önemli olduğunu söyledi.

262 üreticiye yaklaşık 25,20 milyon TL hibe

Ay, 2022-2025 yıllarında KKYP kapsamında 180 üreticiye ait 4 bin 355 dekar alanda fındık hasat filesi uygulaması yapıldığını, 43,44 milyon TL proje tutarı üzerinden yaklaşık 21,72 milyon TL hibe desteği sağlandığını açıkladı. 2026 yılı Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu (TULİP) uygulamaları da dahil edildiğinde bugüne kadar 262 üreticiye ait 5 bin 105 dekar alanda file kullanımının desteklendiğini, toplam proje tutarının yaklaşık 48,40 milyon TL'ye, hibe desteğinin ise yaklaşık 25,20 milyon TL'ye ulaştığını belirtti.

2026 yılı KKYP kapsamında ayrıca 163 fındık hasat filesi başvurusu alındı; değerlendirme süreci devam ediyor. Başvuruların tamamının uygun bulunması halinde yaklaşık 4 bin dekar ilave alanda file kurulacağını belirten Ay, bu kapsamda yaklaşık 48 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirilmesinin ve 29 milyon TL civarında hibe desteği sağlanmasının öngörüldüğünü aktardı.

Ay, "2026 yılı başvurularının tamamının uygun bulunması halinde desteklenen üretici sayısının 425'e, fındık hasat filesi kullanılan alanın yaklaşık 9 bin 105 dekara, toplam proje tutarının yaklaşık 96,4 milyon TL'ye ve hibe tutarının yaklaşık 54,2 milyon TL'ye ulaşması beklenmektedir" şeklinde konuştu.

Bahçesinde hasat yapılan üretici İhsan Coşar ise aldığı destekle fındık hasadını güzel bir şekilde yaptıklarını, bu yıl üçüncü kez hasatlarını yaptıklarını söyledi.