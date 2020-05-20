Ordu'da "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın" projesi uygulanacak

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın" projesi kapsamında fındık üreticileri ile işçileri buluşturacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesince geçen yıl "Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor" projesiyle farkındalık oluşturulduğu belirtildi.

Bu yıl uygulanacak "Fındık dalda, Aklın İşçide Kalmasın" projesiyle de bahçe sahiplerinin işçi, işçilerin de bahçe işi bulmasına yardım edileceği vurgulanan açıklamada, böylelikle organizasyon eksikliğinin giderilmesinde etkili bir platform oluşturulacağı aktarıldı.

Açıklamada, proje doğrultusunda mevsimlik tarım işçilerinin ateş ölçümlerinin yapılacağı, konaklama alanlarının da sezon öncesi ve sezon boyunca uzman ekipler tarafından dezenfekte edileceği kaydedildi.

Bu çalışmadan fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenlerin yararlanabileceğine işaret edilen açıklamada, bu kişilerin, "444 1 052" numaralı hattı arayarak kayıt ve talep oluşturabileceği bildirildi.

Açıklamada, 1 Haziran'da başlayacak ve fındık sezonu boyunca sürecek başvuruların hafta içi 8.00-17.00 saatlerinde yapılabileceği belirtilerek, Büyükşehir Belediyesinin, böylelikle bahçe sahipleri ve fındık işçisi gruplarını bir araya getireceğine dikkat çekildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Güler, Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olan fındık sektörü üzerine master plan hazırladıklarını ifade etti.

Geçen yıl uyguladıkları projeyi bu master planı kapsamında başlattıklarını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz projeler ile yeni bir sektör oluşturuyoruz. Hayata geçireceğimiz diğer etaplar sayesinde bu sektörü güçlendireceğiz. Fındık yetiştiriciliğini profesyonel yönetilen bir işletme haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Fındık bahçe sahiplerinin ve işçilerin daha fazla gelir sağladıkları, her iki taraf için kazan-kazan durumu oluşturan profesyonel fındık yetiştiriciliği ve fındıkta katma değeri yüksek çağdaş bir seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz."



