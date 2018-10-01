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Ordu'da feci kaza! Traktör ikiye bölündü

Kabataş ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

01 Ekim 2018 Pazartesi 18:33
Ordu'da feci kaza! Traktör ikiye bölündü

Kaza, Zıngıroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Aybastı karayolunda seyir halinde bulunan Mevlüt Işın yönetimindeki traktör ile Yusuf Evin yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan sürücüler yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirirken daha sonra hastaneye kaldırdı. 

Kaza nedeniyle yaklaşık 20 dakika trafik tek şeritten verilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 18:33
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  4. otomobil
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