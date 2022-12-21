  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hırsız Rum Kesimi buldu... Gasp edilen sahada dev doğal gaz rezervi

Zamanlama tesadüf mü? Arsız Gülşen'e KOÇ dopingi

ABD resmen açıkladı: Türkiye'ye satmak için görüşüyoruz, çok ciddiler

Suudi Arabistan Türkiye'nin kapısını çaldı! Türk şirketten satın aldılar

Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

NATO dünyanın merakla takip ettiği açıklamada Türk İHA'larını örnek gösterdi! Flaş savaş sözleri

Dizi ve belgesellerle parlatılan aşağılık pavyon kültürü yasaklansın! 12 yaşındaki kız pavyonda konsomatris yapıldı!

Yunan basını Türkiye gelişmesini manşetlere taşıdı: Buzları eriten adım

CHP’li başkan döküldü! Uluslararası karar vericiler böyle mi istiyor?

ABD, Avrupa, FETÖ hepsi İmamoğlu’nu destekliyor! Karanlık odakların adayı İsrail’de destek verdi
Yerel Ordu’da ev yangını: 2 yaralı
Yerel

Ordu’da ev yangını: 2 yaralı

Ordu’da bir evde soba yakıldığı esnada çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise dumandan etkilendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 19:34:00 -
Ordu’da ev yangını: 2 yaralı

Ordu’da bir evde soba yakıldığı esnada çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise dumandan etkilendi.

Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi’ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan Zehra Şahin (68), evinde soba yakmak isterken bir anda alevler yükseldi. Kısa sürede evden alevler yükselirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olaya müdahale ederken, yangında Zehra Şahin yaralandı. Bu esnada evde bulunan bir akrabaları Ebru Çakır (36) dumanlardan etkilendi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin mutfak kısmında ise hasar oluştu.

Yangının, soba yakmak için kullanılan yanıcı maddenin alev alması sonucu çıktığı düşünülürken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23