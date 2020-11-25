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Aktüel Ordu'da ekmek sarılan kağıtlarla kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi
Aktüel

Ordu'da ekmek sarılan kağıtlarla kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:59:56 -
Ordu'da ekmek sarılan kağıtlarla kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi

ORDU (AA) - Ordu'da ekmekler bugün, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla "Ekmeğimiz Aşımız, Kadınlar Baş Tacımız" yazılı kese kağıtlarıyla müşterilere sunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında bir farkındalık çalışması yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ordu Fırıncılar Odası işbirliğiyle yapılan çalışmada şehirdeki fırıncılar, müşterilerine ekmekleri, üzerinde "Ekmeğimiz Aşımız, Kadınlar Baş Tacımız" yazılı kese kağıtları ile verdi.

Müdürlüğe bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezince yürütülen çalışma çerçevesinde, her eve giren ekmeklerin konulduğu kese kağıdı ve ambalajlarda yer alan yazıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi.

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