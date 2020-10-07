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Aktüel Ordu'da denize giren üniversite öğrencisi boğuldu
Aktüel

Ordu'da denize giren üniversite öğrencisi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:39:13 -
Ordu'da denize giren üniversite öğrencisi boğuldu

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren üniversite öğrencisi genç boğuldu.

Ailesiyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki akrabasını ziyarete gelen Beytullah Esen (19), serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra dalgalı denizde gözden kaybolan Esen'in anne ve babasının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından denizden çıkarılan genç, Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ankara'da üniversite eğitimini sürdürdüğü öğrenilen Esen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Öte yandan, gencin denizden çıkarılışı sırasında ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

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