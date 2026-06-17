Güneşin yüzünü iyice gösterdiği, sıcaklıkların tavan yaptığı yaz günlerinde hepimizin canı buz gibi, ferahlatıcı içecekler çekiyor. Ancak marketlerde satılan katkı maddeli ve aşırı şekerli hazır içecekler hem sağlığımızı tehdit ediyor hem de diyetimizi sabote ediyor. İşte tam da bu noktada, evdeki malzemelerle dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz, doğallığıyla içinizi serinletirken zayıflamanıza da yardımcı olacak şifalı bir tarif imdadınıza yetişiyor.