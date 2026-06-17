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Eksper de anlayamadı! Milyonluk araçta kilometre skandalı Erivan’ın yeni ekseni herkese kazandıracak: Rota artık Rusya değil Türkiye Ferahlatıcı bir yöntem: Yaza özel limonata tarifi: Hem zayıflatıyor hem ferahlatıyor Yıldız için harekat başlatıldı bile: Galatasaray'ın rakipleri güçlü: Aston Villa ve Brighton ABD'de alarm durumuna geçildi: Bu sefer okul değil hastane!
#1
Foto - Ferahlatıcı bir yöntem: Yaza özel limonata tarifi: Hem zayıflatıyor hem ferahlatıyor

Yaz sıcakları kapıya dayandı, serinlemek için sağlıklı alternatif arayanlar ekran başına! Sadece 1 portakal ve 2 limonla hazırlayabileceğiniz, hem bütçe dostu hem de metabolizma hızlandırıcı bu efsane ev yapımı limonata tarifiyle tanışın. Hem ferahlamaya hem de zayıflamaya hazır olun; işte tadı damağınızda kalacak o pratik tarif...

#2
Foto - Ferahlatıcı bir yöntem: Yaza özel limonata tarifi: Hem zayıflatıyor hem ferahlatıyor

Güneşin yüzünü iyice gösterdiği, sıcaklıkların tavan yaptığı yaz günlerinde hepimizin canı buz gibi, ferahlatıcı içecekler çekiyor. Ancak marketlerde satılan katkı maddeli ve aşırı şekerli hazır içecekler hem sağlığımızı tehdit ediyor hem de diyetimizi sabote ediyor. İşte tam da bu noktada, evdeki malzemelerle dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz, doğallığıyla içinizi serinletirken zayıflamanıza da yardımcı olacak şifalı bir tarif imdadınıza yetişiyor.

#3
Foto - Ferahlatıcı bir yöntem: Yaza özel limonata tarifi: Hem zayıflatıyor hem ferahlatıyor

Narenciyelerin antioksidan gücüyle yağ yakımını destekleyen bu enfes ev yapımı limonata, yaz aylarının vazgeçilmezi olacak! İşte zayıflatan o hafif ve ferahlatıcı lezzetin sırrı...

#4
Foto - Ferahlatıcı bir yöntem: Yaza özel limonata tarifi: Hem zayıflatıyor hem ferahlatıyor

EV YAPIMI LİMONATA TARİFİ MALZEMELERİ 1 adet portakal 2 adet limon 1 su bardağı şeker 1 litre su

#5
Foto - Ferahlatıcı bir yöntem: Yaza özel limonata tarifi: Hem zayıflatıyor hem ferahlatıyor

EV YAPIMI LİMONATA TARİFİ 1. Öncelikle limon ve portakalları iyice yıkayın 2. Ardından limon ve portakalları soymadan dilimleyin ve robottan geçirin 3. Hepsi iyice ezildikten sonra süzgeçle limonata yapacağınız sürahiye süzün ve su ekleyin. 4. Şekeri de ekledikten sonra limonatanız hazır. Şeker miktarı damak zevkine göre azaltılabilir veya artırılabilir. Afiyet olsun.

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