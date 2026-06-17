Elazığ'da yaşayan 2 çocuk babası Tunay Akgül (44), iddiaya göre tüm birikimiyle araba almaya karar verdi. İnternetten araç ilanlarına bakan Akgül, 2023 model Skoda Superb için İstanbul Ümraniye'deki bir galeri ile iletişime geçti. Akgül, aracın daha 25 bin kilometrede olduğunu öğrenince orada yaşayan dayısını arayarak, gidip araca bakmasını istedi. Dayısı galeriye giderek, aracı alıp oto ekspere gitti. Eksperde yapılan incelemelerin ardından aracın 25 bin kilometrede olduğunu öğrenen Akgül, 21 Mayıs'ta aracı almak için İstanbul'a gitti. Noter işlemlerinin ardından yeni aldığı aracıyla dayısının evine giden Akgül, aracına detaylı bakmak istedi. Aracın kaputunun ön kısımlarında taş izi olduğunu gören Akgül, Elazığ'a döner dönmez araç servisine giderek aracını sorgulattı. Yapılan incelemelerin ardından aracın 2026 Mayıs ayında 150 bin bakımının yapıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Akgül, aracını aldığı galeriyi arayarak, dolandırıldığını, parasının geri yatırılmasını talep etti. İlk başlarda parasının geri verileceğini söyleyen galeri yetkililerinin daha sonradan telefonlarına bakmamasıyla Akgül, soluğu adliyede aldı.