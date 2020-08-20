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Aktüel Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmalarının onuncu gününde de sonuç alınamadı
Aktüel

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmalarının onuncu gününde de sonuç alınamadı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:06:51 -
Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmalarının onuncu gününde de sonuç alınamadı

ORDU (AA) - Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Zencirci'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'dan fındık hasadı için kente gelen ve 11 Ağustos'ta arkadaşlarıyla gittiği Perşembe ilçesindeki plaj mevkisinde denizde kaybolan Zencirci'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Aramaların onuncu gününde de AFAD, polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri gencin bulunması için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık 45 kişilik ekip, su altında ve üstünde arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Helikopterin yanı sıra 3 bot ve 2 teknenin de eşlik ettiği arama çalışmaları bugün için sonlandırıldı. Ekipler, arama faaliyetine yarın devam edecekler.

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