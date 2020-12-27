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Aktüel Ordu'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor
Aktüel

Ordu'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-27 20:10:05 -
Ordu'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor

ORDU (AA) - Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın için bölgeye ekipler sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye giden ekiplerin söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek veriyor.

Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediliyor.

Yaklaşık üç saatten bu yana süren yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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