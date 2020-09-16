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Aktüel Ordu'da çalıntı araç parçalayıp satan şüpheliler yakalandı
Aktüel

Ordu'da çalıntı araç parçalayıp satan şüpheliler yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 01:44:39 -
Ordu'da çalıntı araç parçalayıp satan şüpheliler yakalandı

ORDU (AA) - Ordu’nun Fatsa ilçesinde, çalıntı araçları parçalayarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Küçük Sanayi Sitesi'nde ikinci el otomobil parçaları satan bir iş yerinde çalıntı araçların gece saatlerinde parçalandığına dair ihbar aldı.

Bunun üzerine söz konusu iş yerine yapılan baskında suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada çok sayıda araç motor ve kupalarının bulunduğu, bunların numaralarının silindiği ve sahte numaralar çakıldığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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