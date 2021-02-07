Orduda büyük kriz... Rapor basına sızdı: Tam bir felaket!

The Daily Mail tarafından okuyucularına servis edilen ve Savunma Bakanlığı'ndan sızdırıldığı belirtilen bir raporda, İngiliz ordusunun personel kriziyle boğuştuğu ifade ediliyor.

"Hassas" olarak işaretlenen belgede, İngiliz Ordusunun 33 piyade taburunun biri hariç, tümünün İngiltere'yi savunmak için gereken insan gücünden yoksun olduğu belirtiliyor.

Dahası, kritik öneme sahip ön saf askeri birimleri, askeri operasyonlar için konuşlandırılması gereken personelin en iyi ihtimalle yarısına sahip.

The Mail'e göre, İngiliz Ordusu'nun feci durumun nedeni, askerlere yıllarca düşük maaşlar verilmesi ve özel bir firmanın işe alım için dış kaynak sağlama kararı...

Ordu, 2012 yılında Capita şirketi ile 10 yıllık bir işe alım sözleşmesi yapmayı kabul etti ve bu hareket, Avam Kamarası Kamu Hesapları Komitesi tarafından reddedildi.

Bazı uzman ve yetkililer, personel sayısındaki eksikliğe rağmen, Başbakan Boris Johnson hükümetinin uzun vadeli İngiliz stratejisinin gözden geçirilmesinin bir parçası olarak bir dizi piyade taburunu küçültme girişimlerini, 'akıl almaz' olarak nitelendiriyor.

'Tam bir felaket... kararlar sorumsuzca'

Afganistan'daki İngiliz kuvvetlerine komuta eden Albay Richard Kemp, askere alma sözleşmesinin Capita'ya devredilmesi kararını "felaket" olarak nitelendirdi.

Kemp, kuvvet boyutunda yapılacak daha fazla küçültmelerle ilgili, 'Ordu, giderek daha tehlikeli hale gelen bir dünyada Britanya'yı gerekli şekilde korumak için zaten çok küçük. Bu ek kesintiler sorumsuzca." dedi.

'Piyade Taburu Asker Gücü Özeti Ocak 2021' başlıklı raporda, her taburun operasyonel etkinlikte çalışması için gereken sayılar gözden geçiriliyor.

Aralarında en kötü sıralama, İngiliz Ordusu'ndaki en prestijli alaylardan biri olduğu düşünülen 1. Tabur olan İskoç Muhafızları... Bu taburda 603 asker olması gerekirken, şu anda operasyonel konuşlandırma için sadece 339'u mevcut.

Toplamda 14.984 piyade askere ihtiyaç duyulurken, bildirildiğine göre şu anda yalnızca savaşa hazır 11.301 kişi var.

'Değerli bir müttefik olmaz yeteneğimizi tehlikeye atıyor'

Avam Kamarası Savunma Komitesi'nin başında oturan ve eski bir savunma bakanı olan Tobias Ellwood, konuya ilişkin açıklamasında, 'Piyademiz küçülüyor. Hepimiz İngiltere'nin dik durmasını ve hızla değişen bir dünyada liderlik etmesini istiyoruz. Asker sayısı kesilirse ve daha fazla piyade taburu kesilirse bu başarılamaz. Bu kadar çok personeli kaybetmek, bizi büyük NATO operasyonlarına önemli ölçüde katılmaktan etkili bir şekilde alıkoyacaktır. İngiltere'nin dünya sahnesindeki rolü ve ABD ile ilişkilerimiz söz konusu... Değerli ve güvenilir bir müttefik olarak öne çıkma yeteneğimizi tehlikeye atacaktır.' dedi.