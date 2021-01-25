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Gündem Ordu’da bir binada 3 günde 8 yangın
Gündem

Ordu’da bir binada 3 günde 8 yangın

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan 6 katlı bir binada, 3 gün içerisinde 8 kere küçük çaplı yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 15:27:00 -

Edinilen bilgiye göre yangınlar, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi’nde bulunan 6 katlı binada meydana geldi. 22 Ocak Cuma günü binada başlayan ilk yangın sonrası, küçük çaplı yangınların devamı geldi. 3 günde toplamda 8 kez yangının çıktığı apartman sakinleri, tedirgin olduklarını belirtirken, son olarak dün akşam saatlerinde çıkan küçük çaplı yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kundaklama nedeniyle çıktığı düşünülen yangınların önüne geçmek için polis ekipleri, sürekli olarak bölgede denetimlerini sağlıyor.

Binada oturan ve en son yangında fenalık geçirerek bayıldığını ifade eden 4 çocuk annesi Şerife Can, “Ne olduğunu bilmiyoruz. Akşamki yangında da bayıldım. Ne olacağını bilmiyoruz. Duman çıkıyor, resmen yanıyor. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Şu ana kadar 8 kere falan yandı. Komşular söylüyor binanın yandığını, çocuklar söylüyor, biz de kendimizi dışarıya atıyoruz. Kimin yaptığı belli değil ama görenler çocukların yaptığını söylüyor” dedi.

“Sadece bugün yanmadık”

Binada, Cuma gününden bu yana sürekli olarak küçük çaplı yangınların çıktığını ifade eden Can, “Sadece bugün yanmadık. Akşam fenalaştım ve ambulans geldi. Zaten psikolojik olarak da rahatsızım ve ilaç kullanıyorum. Aralıklarla yanıyor. Korkuyoruz, binada kalanlar var sonuçta. Buraya bir çare bulunsun istiyoruz. İtfaiye gelip söndürüyor, sonrasında da polis geliyor ama polis gidince yine yanıyor” şeklinde konuştu.

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