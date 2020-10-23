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Yerel Ordu'da bir adam, eşi ve eşinin birlikte olduğu eşcinsel kadın tarafından öldürüldü
Yerel

Ordu'da bir adam, eşi ve eşinin birlikte olduğu eşcinsel kadın tarafından öldürüldü

Ordu’da yaşanan olay 'pes artık' dedirtti. Ünye'de bir adam, eşi ve eşinin birlikte olduğu eşcinsel kadın tarafından öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 00:20:00 - 2020-10-23 00:27:55
Ordu'da bir adam, eşi ve eşinin birlikte olduğu eşcinsel kadın tarafından öldürüldü

Ordu’da 'bu da mı başımıza gelecekti' denilen bir olay yaşandı.Ordu’nun Ünye ilçesinde eşi ve eşinin birlikte yaşadığı eş cinsel kadın tarafından kiralık katil tutularak silahla vurulan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eşcinsel eşi tarafından vuruldu

Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda eş cinsel olduğu iddia edilen A.O., yine eş cinsel kadın komşusu H.S. ile birlikte oldu. Bir süre birlikte yaşayan kadın çift, iddiaya göre A.O.'nun kocası Hasan O.'yu (47) ilişkilerine mani olmasın diye öldürtmek istedi.

İddiaya göre karısı ve onun eş cinsel arkadaşı tarafından kiralık katil tutularak evinin önünde tabanca ile vurdurulan Hasan O., yaklaşık iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tutuklandılar

Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Hasan O'nun eşi A.O. ile arkadaşı H.S. ve D.K. (16) ile B.S. (17) gözaltına alınmıştı. A.O'nun, anlaşmazlık yaşadığı eşini öldürmesi için biriyle anlaştığı, arkadaşı ve yaşları 18'den küçük 2 kişiden yardım istediği öne sürülmüştü.

Polisteki ifadelerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen A.O. ile arkadaşı ve 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polis ekipleri ayrıca Hasan O'yu silahla yaraladığı belirlenen G.D'yi de İstanbul'da gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olay nasıl olmuştu?

Olay, 6 Ekim'de, ilçenin Çınarlık Mahallesi'nde meydana geldi. İşten dönen Hasan O'ya, kimliği belirsiz kişi tarafından evinin önünde tabancayla ateş açılmıştı. Silah seslerinin duyulmasının ardından dışarı çıkan komşuları, O'yu yerde kanlar içinde yatarken bulmuştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O'nun vücuduna, 4 mermi isabet ettiği belirlenmişti. Ağır yaralı O, buradaki müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

 

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