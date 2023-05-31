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Gündem Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömen cani anne hakkında yeni gelişme
Gündem

Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömen cani anne hakkında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2023-05-31 17:45:00 -
Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömen cani anne hakkında yeni gelişme

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yeni doğan bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü iddiasıyla tutuklanan annenin yargılanmasına başlandı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklu bulunan sanık B.Ç. (27) katıldı.

Mahkeme heyeti, B.Ç'nin, delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.

Heyet, duruşmayı erteledi.

Olay

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 6 Ekim 2022'de tarlaya gömülmüş bebek cesedi bulunmasıyla ilgili, anne B.Ç. ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç. gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, kız kardeşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenmişti.

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