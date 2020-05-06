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Aktüel

Ordu’da ‘askıda ekmek’ noktaları kuruldu

Ordu’da Altınordu Belediyesi kadim geleneğin güzel örneklerinden biri olan ‘askıda ekmek’ uygulamasını hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:04:52 -
Ordu’da ‘askıda ekmek’ noktaları kuruldu

Ordu’da Altınordu Belediyesi kadim geleneğin güzel örneklerinden biri olan ‘askıda ekmek’ uygulamasını hayata geçirdi.


“Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” Milli Dayanışma Kampanyası çerçevesinde üreticiden ürünlerini satın alıp ihtiyacı olana dağıtma, sebze meyve ve gıda kolisi yardımı, günlük sıcak yemek servisi gibi birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Altınordu Belediyesi, Ramazan ayı ile birlikte şehrin muhtelif yerlerinde komşuluk hakkı noktaları oluşturdu.


Altınordu Belediyesi oluşturduğu komşuluk hakkı noktalarında "İhtiyacı olan alsın, imkânı olan bıraksın" sloganıyla şehrin bazı noktalarına yerleştirilen ekmek dolapları ile ‘askıda ekmek’ uygulamasını başlattı.


Komşuluk Hakkı Noktalarına ekmek dolaplarını yerleştiren Altınordu Belediyesi ihtiyacı olanın aldığı, imkânı olanın bıraktığı askıda ekmek uygulamasını hayırseverlerin de katkılarıyla vefa sosyal destek grubu çalışmalarının bir parçası olarak sürdürüyor.

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