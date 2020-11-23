Ordu'da arı sütü kadın üreticilere 800 bin lira kazandırdı

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi" kapsamında eğitim alan kursiyerler, ürettikleri 80 kilogram arı sütünden 800 bin lira gelir elde etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in, kadın çiftçilerin gelir kaynağına sahip olması amacıyla başlattığı arı sütü üretimi projesinin yüzleri güldürdüğü belirtildi.

Geçen yıl mayıs ayında hayata geçirilen "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi" kapsamında 75 kadın çiftçinin kursa katıldığı ifade edilen açıklamada, kadın çiftçilerin arı sütü satışından büyük kazanç elde ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, projenin Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildiği kaydedilerek, "18 ayda 75 kadına arı sütü eğitimi verildi. 75 kadın çiftçi 18 ayda üretilen 80 kilogram arı sütü ile yaklaşık 800 bin lira gelir elde etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Güler, "Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu" sloganına uygun çalışmalara her alanda devam ettiklerini belirtti.

Altınordu, Ulubey, Perşembe, Fatsa ve Gölköy ilçelerinde arıcılık yaparak geçimini sağlayan kadın üreticilerin, aldıkları eğitim sonrası 2 yılda toplamda 80 kilogram arı sütü elde ettiğini aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Üretimi yapılan arı sütünün kilogramı 7-10 bin liradan satıldı. 800 bin liraya yakın gelir elde eden kadın üreticilerimiz bu ürünleri daha da artırmak için yoğun çalışma içerisindeler. Kadın üreticilerimizin ürettikleri arı ürünlerinin başta Büyükşehir Belediyemizin iştiraki ORTAR AŞ'den vatandaşlarımıza, www.orduorganikpazar.com alışveriş sitesi üzerinden de tüm dünyaya satışını gerçekleştiriliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi arıcılık alanında da kadınlarımıza destek vermeye devam edeceğiz."



