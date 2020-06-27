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Aktüel

Ordu'da apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 23:48:39 -
Ordu'da apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Evkaf Mahallesi'nde 15 katlı bir apartmanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen apartman sakinlerinden 6 kişi, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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