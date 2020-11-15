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Ekonomi Ordu'da Akkuş rüzgar enerji santralinin yapımı devam ediyor
Ekonomi

Ordu'da Akkuş rüzgar enerji santralinin yapımı devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:19:39 -
Ordu'da Akkuş rüzgar enerji santralinin yapımı devam ediyor

ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde kurulumu süren rüzgar enerji santralinin tamamlandığında Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak güce sahip olacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in himayesinde Akkuş ilçesinde başlatılan rüzgar enerji santrali kurulumunun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 58, 59 ve 60. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüten Güler'in belediye başkanlığı sürecinde de enerji yatırımlarına ağırlık verdiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Başkan Güler'in başlattığı çalışma sonucu Akkuş'un 1750 rakımlı Taz Yaylası'nda rüzgar enerji santralinin kurulumu başlatılmıştı. Güvenilir rüzgar enerji potansiyelinin yüksek olduğu Taz Yaylası'nda kurulumu devam eden projeyle üretilen enerji, Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak güce sahip olacak."

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp'in, daha önce bir türbinin kurulduğu ve iki türbinin kurulum çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunduğu da aktarıldı. Alp, "Bu tür projelerin ilimizde çoğaltılması ve ülke ekonomisine de katkı sağlaması noktasında faydaları olacağına inandığımızdan bu işlere Büyükşehir Belediyesi olarak öncülük ediyoruz. Bu anlamda Akkuş Taz Yaylası'nda rüzgar enerji sistemi kurulumu yaparak enerji üretmeye başlayacağız. Belediyelerin elektrik ihtiyacını buradan karşılayacağız. Hem belediyelerimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sunmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



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