  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak! Türkiye çelik üretiminde dünya devlerini solladı! Küresel krizin ortasında yerli sanayiden gövde gösterisi Devlet liderlerinden Başkan Erdoğan'a tebrik Türkiye ekonomisinde 1,6 trilyon dolarlık rekor yılı! Bakan Bolat duyurdu: 2002'den bu yana 6 kat dev büyüme! Gazze’de "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin açılışı yapıldı! İkincisi de yakında açılacak İngiltere’de neler oluyor? Camiye baltalı çekiçli saldırıyı cemaat önleyince, Müslümanların merkezini yaktılar HÜDA PAR’dan dikkat çeken 'uyuşturucu testi' talebi NATO'dan Avrupalılara "Aklınızı başınıza alın" çağrısı! Rutte resti çekti: "ABD ne yapacak diye ağlamayı bırakın!" Meclis'te "suça sürüklenen çocuklar" için dünya modelleri masaya yatırıldı! "Okul polisi" sınıfta kaldı, rehabilitasyon öne çıktı!
Yerel Ordu’da ahır yangını: 27 büyükbaş hayvan telef oldu
Yerel

Ordu’da ahır yangını: 27 büyükbaş hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ordu’da ahır yangını: 27 büyükbaş hayvan telef oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir ahırda çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevlerin arasında kalan 27 büyükbaş hayvan telef olurken, yaklaşık 2 saat süren müdahale sonrası yangın söndürüldü.

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Çatalpınar Mahallesi Karapınar Sokak üzerinde bulunan Ali Dalgıç’a ait ahırda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatı katı ve samanlık bölümünde bir anda yükselen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yoğun çabasıyla alevler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

AHIRDA BÜYÜK FACİA: 27 HAYVAN CAN VERDİ

Yangın söndürülse de içerideki tablo acı vericiydi; duman ve alevlerin arasında mahsur kalan 27 büyükbaş hayvan telef oldu. Ahırda büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olay sonrası itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yürüttü. Yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gebze’de kombi yangını!
Gebze’de kombi yangını!

Yaşam

Gebze’de kombi yangını!

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın!
Şekerleme fabrikasında korkutan yangın!

Yerel

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın!

Manisa’da kümeste çıkan yangında 50’nin üzerinde güvercin öldü
Manisa’da kümeste çıkan yangında 50’nin üzerinde güvercin öldü

Aktüel

Manisa’da kümeste çıkan yangında 50’nin üzerinde güvercin öldü

Okulda yangın tatbikatı hastanede sona erdi
Okulda yangın tatbikatı hastanede sona erdi

Yerel

Okulda yangın tatbikatı hastanede sona erdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23