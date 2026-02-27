Ordu’da ahır yangını: 27 büyükbaş hayvan telef oldu

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Çatalpınar Mahallesi Karapınar Sokak üzerinde bulunan Ali Dalgıç’a ait ahırda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatı katı ve samanlık bölümünde bir anda yükselen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yoğun çabasıyla alevler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

AHIRDA BÜYÜK FACİA: 27 HAYVAN CAN VERDİ

Yangın söndürülse de içerideki tablo acı vericiydi; duman ve alevlerin arasında mahsur kalan 27 büyükbaş hayvan telef oldu. Ahırda büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olay sonrası itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yürüttü. Yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.