  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siber dolandırıcıların kripto oyunu bozuldu! 11 ilde eş zamanlı baskın: 19 gözaltı, 17 tutuklama AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı? Bilim dünyası şokta! Sen de mi Deccal: Hawking’in de çıplak kızlarla fotoğrafları ortaya çıktı ABD ile İran Tekrar masada: Nükleer pazarlıkta üçüncü perde! Çelik’ten Özel’e 'ilahi' tepkisi: 'Siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi Özel üniversitede "dönem ödevi" dehşeti! Göğsünden bıçakladı Özgür Özel’e kendi yazarından şok salvolar: "Sözünü neden tutmadın?" 28 Şubat zulmü azmini kıramadı: Başörtüsü engeline inat fakülte ikincisi oldu İsrail'in pozisyonu tersine döndü Suriye'de kan kaybediyor
Gündem İngiltere’de neler oluyor? Camiye baltalı çekiçli saldırıyı cemaat önleyince, Müslümanların merkezini yaktılar
Gündem

İngiltere’de neler oluyor? Camiye baltalı çekiçli saldırıyı cemaat önleyince, Müslümanların merkezini yaktılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İngiltere’de neler oluyor? Camiye baltalı çekiçli saldırıyı cemaat önleyince, Müslümanların merkezini yaktılar

Önceki gün Manchester Merkez Camisi’nde balta, çekiç ve bıçakla yakalanan 2 saldırgandan birini cemaatin yakalayıp polise teslim ettiği olayın hemen ardındın bugün de İngiltere’nin Worcester kentindeki Müslümanlara ait toplum merkezi kundaklandı.

Worcester Müslüman Yardımlaşma Derneğinden (WMWA) yapılan yazılı açıklamada, dernek tarafından Müslüman toplum merkezi olarak kullanılan Unity House Community Hub binasına yönelik kundaklama girişimi olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde binaya gelen bir kişinin başlattığı yangının ardından polis ve itfaiyeye bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu olay, toplumumuzda büyük bir endişeye yol açtı. Birlik ve huzur ayı ramazanda, Manchester’daki bir camide yaşanan olayın hemen ardından yaşanması nedeniyle bu saldırıyı, ırkçı ve dini motivasyonlu, Müslüman karşıtı bir nefret saldırısı olarak görüyor ve Müslümanlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuyoruz.”

SALDIRGAN YAKALANDI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin bina bahçesinde, binaya bitişik haldeki bir ahşap yapıyı yanıcı madde dökerek yaktığı yer aldı.

West Mercia Polisinden yapılan açıklamada, şüphelinin yakalandığı ve toplum merkezi çevresinde benzin şişeleri bulunduğu kaydedildi.

Manchester Merkez Camisi’nde 24 Şubat'ta şüpheli bir şahıs yakalanmış, şahsın üzerinden balta, bıçak ve çekiç çıkmıştı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ben Murat

Müslünlar olmasa avrupa çöker, Gazzelli Kardeşlerimize bir bakın, bir Lokma Ekmek için Köle olmayın dönün Ülkenize Allah rızkı ben veririm diyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23