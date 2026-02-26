İngiltere’de neler oluyor? Camiye baltalı çekiçli saldırıyı cemaat önleyince, Müslümanların merkezini yaktılar

Worcester Müslüman Yardımlaşma Derneğinden (WMWA) yapılan yazılı açıklamada, dernek tarafından Müslüman toplum merkezi olarak kullanılan Unity House Community Hub binasına yönelik kundaklama girişimi olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde binaya gelen bir kişinin başlattığı yangının ardından polis ve itfaiyeye bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu olay, toplumumuzda büyük bir endişeye yol açtı. Birlik ve huzur ayı ramazanda, Manchester’daki bir camide yaşanan olayın hemen ardından yaşanması nedeniyle bu saldırıyı, ırkçı ve dini motivasyonlu, Müslüman karşıtı bir nefret saldırısı olarak görüyor ve Müslümanlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuyoruz.”

SALDIRGAN YAKALANDI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin bina bahçesinde, binaya bitişik haldeki bir ahşap yapıyı yanıcı madde dökerek yaktığı yer aldı.

West Mercia Polisinden yapılan açıklamada, şüphelinin yakalandığı ve toplum merkezi çevresinde benzin şişeleri bulunduğu kaydedildi.

Manchester Merkez Camisi’nde 24 Şubat'ta şüpheli bir şahıs yakalanmış, şahsın üzerinden balta, bıçak ve çekiç çıkmıştı.