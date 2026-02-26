  • İSTANBUL
Facianın eşiğinden dönüldü! Karaköy'de yolcu vapuru balıkçı teknesine çarptı
Aktüel

Facianın eşiğinden dönüldü! Karaköy'de yolcu vapuru balıkçı teknesine çarptı

Yeniakit Publisher
IHA

İstanbul Karaköy iskelesi açıklarında yolcu vapuru, kör noktasında kalan balıkçı teknesine çarptı. Denize düşen bir kişi kurtarıldı...

İstanbul’da Beyoğlu Karaköy iskelesi açıklarında meydana gelen kazada yolcu vapuru balıkçı teknesine çarptı.

 

Olay, Beyoğlu Karaköy iskelesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, yolcu vapuru, kör noktasında kalan balıkçı teknesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle balıkçı teknesi kısa sürede içinde alabora olup batarken, teknedeki H.K. isimli kişi ise denize düştü. Yolcu vapurundaki personel ve yolcular tarafından uzatılan halat merdiven ve can simidi ile denize düşen kişi kurtarıldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, kazazedeyi teslim alarak sağlık ekiplerine ulaştırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan H.K.'nın tedavisine devam edildiği öğrenildi.

 

Halat merdivenle kurtarıldı

Öte yandan, teknenin alabora olarak batması ve denize düşen çaresiz vatandaşın kurtarılma anları vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde teknenin dalgaların arasında kalarak alabora olduğu görülürken, denize düşen H.K.'nın vapur personeli ve vatandaşlar tarafından halat merdivenle kurtarıldığı anlar görülüyor.

