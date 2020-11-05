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Aktüel Ordu'da 8 kişinin katil zanlısı yargılanıyor
Aktüel

Ordu'da 8 kişinin katil zanlısı yargılanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:51:45 -
Ordu'da 8 kişinin katil zanlısı yargılanıyor

ORDU (AA) - Ordu'da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı iddia edilen sanığın, 3 kişinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Akkuş ilçesinde 2018 yılında "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarını işlediği iddia edilen ve Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Ç'nin, aynı ilçeye bağlı Ortabölme Mahallesi'nde Hasan, Sabri ve Zahide Güneş'in öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Sanığın "yağma, yangın ya da nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmada, sanıkla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Sanık Mehmet Ali Ç, dosyaya sunduğu yazılı beyanları yinelediğini söyledi.

Bazı tanıkların verdiği ifadelerin çelişkili olduğunu iddia eden sanık, bu tanıkların yeniden dinlenmesini istedi.

Sanık, herhangi bir cinayet işlemediğini ileri sürerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- Olay

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos 2018'de bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Ç, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Olayla bağlantılı oldukları iddia edilen ve Mehmet Ali Ç'nin evinde yakalanan Y.F.G. ve F.A. ise hakimlikçe serbest bırakılmış, Samsun'da şarküteri işleten ortağı M.T. de tutuklanmıştı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Ali Ç. hakkında 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü iddiasıyla 5, gasp olaylarıyla ilgili de bir olmak üzere 6 dosya hazırlanmıştı.


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