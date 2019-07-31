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Ordu’da 6 ayda 3 bin 781 kişi işe yerleştirildi

Ordu’da 2019 yılının ilk 6 ayında 3 bin 781 kişi İŞKUR tarafından işe yerleştirildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:31
Ordu’da 6 ayda 3 bin 781 kişi işe yerleştirildi

Ordu’da 2019 yılının ilk 6 ayında 3 bin 781 kişi İŞKUR tarafından işe yerleştirildi.


Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, 2019 yılının ilk 6 ayında Ordu’da gerçekleşen istihdamı artırma ve işsizliği azaltma çalışmalarını değerlendirdi. Ordu’da, 2019 yılının ilk 6 ayında 39 bin 139’u normal, 634’ü engelli, 94’ü eski hükümlü olmak üzere toplam 39 bin 867 kişinin kayıtlı iş arayan olduğunu belirten Çalışma ve İş Kurumuna İl Müdürü İsa Kaymak, kuruma kayıtlı iş arayanlardan 2 bin 67’si kadın, bin 680’i erkek, 34’ü engelli olmak üzere toplam 3 bin 781 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.


Herhangi bir mesleği olmayan veya mesleğini geliştirmek isteyenlere yönelik mesleki eğitim kursları düzenlendiğini ifade eden İsa Kaymak, 2019 yılının ilk 6 ayında 725’i kadın, 412’si erkek olmak üzere toplam bin 137 kişinin katıldığı 47 mesleki eğitim kursu düzenlendiğini ve bu kurslara katılan 86 kursiyerin istihdam edildiğini söyledi.


İŞKUR’a kayıtlı olup, en az yüzde 40 oranında engeli bulunan engelliler ile eski hükümlülere kendi işini kurmaları halinde maddi destek sağlandığını belirten İsa Kaymak, tekstil, mobilya, arıcılık, hayvancılık, seracılık konularında kendi işini kuran 11 engelli ve eski hükümlüye toplam 316 Bin TL destekte bulunulduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:31
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