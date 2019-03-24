Ordu’da 2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Ordu’da 2 katlı boş evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın, saat 16.30 sıralarında Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde Dursun Demirhan'a ait 2 katlı boş evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler bir anda evin tamamını sardı. Durumu fark eden mahalle sakinelri yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahiplerinin olaydan 1 saat önce evi terk ettikleri, bu nedenle evin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.