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Ordu’da 2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan 2 katlı boş evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevreye yayılmadan söndürüldü.

24 Mart 2019 Pazar 18:34
Ordu’da 2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Ordu’da 2 katlı boş evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde Dursun Demirhan'a ait 2 katlı boş evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler bir anda evin tamamını sardı. Durumu fark eden mahalle sakinelri yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahiplerinin olaydan 1 saat önce evi terk ettikleri, bu nedenle evin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 18:34
  1. Ordu
  2. Altınordu ilçesi
  3. yangın
  4. yangın söndürme çalışmaları

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