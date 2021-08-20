  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sakarya'da geliştiriliyor! "Aga" tanıtıldı
Kayıp kız çocuğunu arama çalışması
AK Parti'den CHP'ye "göçmen" tepkisi
Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası halka aşure dağıtıldı
Yaşam Ordu’da 1 FETÖ, 1 DEAŞ üyesi yakalandı
Yaşam

Ordu’da 1 FETÖ, 1 DEAŞ üyesi yakalandı

Ordu'da asayiş ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 FETÖ ve 1 DAEŞ örgütüne mensup 2 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 18:56:00 -
Ordu’da 1 FETÖ, 1 DEAŞ üyesi yakalandı

Ordu’da jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 1 FETÖ ve 1 DAEŞ örgütüne mensup 2 kişi yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1-20 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonda aralarında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçlarından arandıkları tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Şahısların sorgulanması sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay