Ordu yerel seçim sonuçları 2019 | Ordu ve ilçeleri yerel seçim sonuçları 31 Mart Ordu Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

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Ordu ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 son dakika

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YSK Ordu seçim sonuçları. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. YSK Ordu büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Ankara yerel seçim sonuçları, 2019 yerel seçim sonuçları İzmir, 2019 İstanbul yerel sonuçları, 2019 Diyarbakır yerel seçim sonuçları, 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 son yerel seçim sonuçları…

Ordu büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Ordu Büyükşehir belediye başkan adayı Hilmi Güler (Cumhur İttifakı),

CHP Ordu büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Adıgüzel (Millet İttifakı),

Saadet Partisi Ordu Büyükşehir belediye başkan adayı İdris Naim Şahin,

BTP Ordu Büyükşehir belediye başkan adayı Fahri Özgen,

Vatan Partisi Ordu Büyükşehir belediye başkan adayı Kemal Sümbül oldu.

Ordu AK Parti ilçe belediye başkan adayları

Akkuş İsa Demirci

Altınordu Aşkın Tören

Aybastı Beytullah Geçtan

Fatsa İbrahim Etem Kibar

Gölköy Fikri Uludağ

Gülyalı Talip Şen

Gürgentepe Yaşar Şahin

Kabadüz Yener Kaya

Kabataş Yakup Yılmaz

Korgan Tuncay Kiraz

Kumru Yusuf Yalçova

Mesudiye İsa Gül

Perşembe Mustafa Tandoğan

Ulubey İsa Türkcan

Ünye Hüseyin Tavlı

Çamaş Mahmut Ayparçası (MHP)

İkizce Osman Kaygı (MHP)

CHP Ordu ilçe belediye başkan adayları

Ordu Çamaş Ahmet Kesik

Ordu Perşembe Ata Alkan

Ordu Mesudiye Yavuz Ekşi

İYİ Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları

Ordu Aybastı Belediye Başkan Adayı Yüksel Ahmet Tokat

Ordu Ünye Belediye Başkan Adayı Berkay Torunoğlu

Saadet Partisi Ordu ilçe belediye başkan adayları

Ordu Altınordu Belediye Başkan Adayı Haluk Şensoy

Ordu Perşembe Belediye Başkan Adayı Ömer Özbütün

24 Haziran Ordu genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65.13

Muharrem İnce: Yüzde 25.96

Meral Akşener: Yüzde 7.57

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.78

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.30

Doğu Perinçek: Yüzde 0.25

Ordu 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 65.81

Millet İttifakı: Yüzde 32.65

AK Parti: Yüzde 48.68

CHP: Yüzde 22.90

MHP: Yüzde 17.13

İYİ Parti: Yüzde 8.60

SP: Yüzde 1.15

HDP: Yüzde 0.91

Ordu’da ne kadar seçmen oy kullanacak?

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 31 Mart mahalli idareler genel seçiminde 581 bin 356 seçmenin oy kullanacağını söyledi.

Seçimlerin, Ordu’da bin 253 binaya konulacak toplam 2 bin 174 sandıkta gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Seddar Yavuz, bunların 12’sinin seyyar sandık olduğunu belirtti. Ordu’da seçmen sayısında 2018 yılı seçim dönemine göre 23 bin 347 seçmen artışı olduğuna dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milletimiz, seçim yapmak konusunda dünyadaki en gelişmiş demokrasilere örnek olabilecek bir seçim performansına, demokratik olgunluğa ulaşmış bulunuyor. Bu vesileyle aziz milletimize minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek istiyoruz. Demokratik hayata geçtikten sonra seçimin sıhhatine yönelik olarak birkaç seçim dışında herhangi bir usulsüz seçim yapıldığına dair iddia dahi olmamıştır. Dolayısıyla bu durum, demokrasimizin gelmiş olduğu yeri göstermesi bakımından oldukça anlamlı ve memnuniyet vericidir” dedi.

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulası renkleri nasıl olacak?

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak