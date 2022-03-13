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Eğitim Ordu yarın okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi Ordu okullar tatil mi valilik açıklaması
Eğitim

Ordu yarın okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi Ordu okullar tatil mi valilik açıklaması

Ordu okullar kaç gün tatil? Ordu’da kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple öğrenciler yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 14 Mart Pazartesi günü Ordu’da okullar tatil mi? Ordu hangi ilçelerde okullar tatil 14 Mart:

Yeniakit Publisher
2022-03-13 22:42:00 -
Ordu yarın okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi Ordu okullar tatil mi valilik açıklaması

Yurdun büyük bölümü beyaz örtüye büründü. Ordu’da kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple okulların kaç gün tatil olduğu araştırılıyor. Peki, bugün Ordu’da okullar tatil mi?

Ordu yarın okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi Ordu okullar tatil mi valilik açıklaması

Ordu’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu sebeple öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında Ordu Valisi Tuncay Sonel’den açıklama geldi. Sonel sosyal medya hesabından, “Sevgili öğrencilerimiz; Kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle #Ordu Genelinde eğitime ara verdik. Yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaklar” paylaşımında bulundu.

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