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Aktüel

Ordu Valiliğinden otel inşaatındaki göçük hakkında açıklama

Ordu’da bir otel inşaatında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı göçük olayıyla ilgili valilikten açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 22:37:33 -
Ordu Valiliğinden otel inşaatındaki göçük hakkında açıklama

Ordu’da bir otel inşaatında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı göçük olayıyla ilgili valilikten açıklama geldi.


Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 20.00 sıralarında yapımı devam eden bir otel inşaatında table betonu dökümü sırasında iskele çökmesi olayı meydana geldiği belirtildi. Yaşanan olayda bir işçinin öldüğü, 8 işçinin ise yaralandığı belirtilerek, "Olayın haber alınmasıyla birlikte AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edilmiş ve hızlıca arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Arama-kurtarma ekipleri tarafından enkazdan 8 işçi yaralı olarak kurtarılmış, 1 işçinin ise cansız bedeni enkazdan çıkarılmıştır. Yaralanan işçiler Altınordu ilçemizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma adli ve idari makamlarca sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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