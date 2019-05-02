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Ordu Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Ordu Üniversitesi personel alımları ne zaman? Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Ordu Üniversitesi akademik personel alımı son dakika ne zaman? Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 32 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Ordu Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:32
Ordu Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Ordu Üniversitesi personel alımları ne zaman? Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Ordu Üniversitesi akademik personel alımı son dakika ne zaman? Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 32 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Ordu Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesini,

bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ile bilimsel

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Ordu Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvuru şartları

*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve

yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi uyarınca Doçentlik unvanını sözlü sınav sonucunda almayanlar için sözlü sınav yapılacaktır.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

*Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Ordu Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvurusu için tıklayınız

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:32
  1. İstanbul
  2. Ordu Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019
  3. Ordu Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvuru şartları
  4. ordu üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
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