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Ordu Üniversitesi Doçent öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Fen Edebiyat Fakültesi ile Ulubey Meslek Yüksekokulunda görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Ordu Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Ordu Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:55
Ordu Üniversitesi Doçent öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Fen Edebiyat Fakültesi ile Ulubey Meslek Yüksekokulunda görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Ordu Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Ordu Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

OrduÜniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alım başvru genel şartlar;

*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi uyarınca Doçentlik unvanını sözlü sınav sonucunda almayanlar için sözlü sınav yapılacaktır.

*Profesör adaylarının, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesinin 9. maddesinin (a) fıkrası uyarınca her bir doçentlik temel alanı için asgari koşulların sağlandığına ilişkin bildirim beyannamesi ile başlıca araştırma eseri beyan formunu doldurmaları gerekmektedir.

*Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Ordu Üniversitesi öğretim görevlisi alımı son başvuu tarihi; İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:55
  1. Ordu Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı
  2. Ordu Üniversitesi öğretim üyesi başvurular nasıl yapılacak?
  3. Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları

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