Ordu nöbeti bıraktı turist gezdiriyor

Tahsin Han

Lübnan’daki ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle zor günler geçiren ordu, aslı görevini bırakıp ek gelir elde etmenin yollarına başvuruyor. Geçtiğimiz ay Fransa’ya giderek Macron yönetiminden maddi destek isteyen ordu yönetimindeki Hristiyan komutanlar, askerler arasındaki geçim sıkıntısı artınca geçici bir gelir elde etme yoluna gitti.

Ekonomik kriz nedeniyle ödenekleri düşen Lübnan ordusu, gelir için askeri helikopterlerle turistleri gezdirme kararı aldı. Lübnan ordusu yaptığı resmi açıklamada 1 Temmuz 2021’den itibaren kişi başı 150 dolar Raven helikopteriyle 15 dakikalık turistik uçuşlar düzenleyeceğini duyurdu.

Lübnan ordusunun internet sitesinde turistik uçuşun ayrıntılarına yer verildi. Amşit ve Güney Rayak üssünden başlayacak seferlerin “Yukarıdan Lübnan” adı altında gerçekleştirileceği belirtildi. Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek olan bu gezilere her seferinde 3 kişi katılacak. Bu uçuşlara 3 yaş üstü herkes katılabilecek.

Rezervasyon hattı kuruldu

Bununla beraber yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle bu uçuşlarda yabancı turistlerin hedeflendiği, zengin Lübnanlıların dahi bu şartlarda 15 dakikalık helikopter turu için kişi başı 150 dolar vermesinin beklenmediği belirtiliyor.

Lübnan ordusu bu iş için Google’da bir form tahsis etti. Rezervasyon yaptırmak isteyenlerin doldurması için çağrıda bulundu. Ordu, taleplere 48 saat içinde e-posta veya WhatsApp yoluyla geri dönüş yapıyor.

Lübnan, 2019’dan bu yana büyük bir ekonomik krizle çalkalanıyor. Krizin başından beri Lübnan lirası, dolar karşısında %90 değer kaybetti. Tüm Lübnanlıların hayatlarında bu krizden ileri derecede etkilendiği belirtiliyor.

Bu kriz nedeniyle ülke ordusunun ödenekten yoksun ve yatırımsız kaldığı belirtiliyor. Lübnan ordusunda Maruniler (Lübnanlı Katolik Araplar) etkin olduğundan Fransa, Lübnan ordusunu bölgenin tek Hristiyan ordusu olarak görüyor. Bu nedenle Fransa, ordudan gelen talepler üzerine geçen ay tüm Avrupa Birliği ülkelerine Lübnan ordusuna bağış çağrısında bulunmuştu.



