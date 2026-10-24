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Yerel Ordu merkezli 27 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 52 şüpheliden 19'u tutuklandı
Yerel

Ordu merkezli 27 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 52 şüpheliden 19'u tutuklandı

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Ordu merkezli 27 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 52 şüpheliden 19'u tutuklandı

Ordu merkezli 27 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 19'u tutuklandı; aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ordu merkezli 27 ilde 20 Ekim'de eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 19'u tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 28'i serbest kaldı; adliyeye sevk edilen 24 kişiden 5'ine adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyonu, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Güvenli kaparo ödemesi, maket araba satışı ve promosyon ödemesi yöntemleriyle nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen şüpheliler, yaklaşık 4 ay boyunca teknik takibe alındı.

Şüphelilerin kendilerini noter görevlisi gibi gösterdiği belirlendi

Ekipler, araçlarını satmak isteyen kişilerle irtibata geçen şüphelilerin kendilerini noter görevlisi gibi göstererek güvenli kaparo ödemesi yöntemiyle haksız gelir elde ettiğini tespit etti. Sanal medya üzerinden oyuncak maket araba satışı ve bankaların maaş müşterilerine yönelik promosyon ödemesi de şüphelilerin kullandığı diğer yöntemler arasında yer aldı.

İncelemelerde şüphelilerin son 9 ayda banka ve finans hesaplarındaki işlem hacimlerinin yüksek olduğu belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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