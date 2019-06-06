Ordu lise taban puanları 2019 Ordu lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Ordu lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Karaman liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Ordu fen lisesi taban puanı 2019, Ordu sağlık meslek lisesi puanları, Terme fen lisesi taban puanı, Fatsa fen lisesi yüzdelik dilimi, Ordu Turnasuyu Anadolu Lisesi taban puanı. İşte Ordu lise yüzdelik dilimleri 2019.

ALTINORDU / Ordu Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

FATSA / Fatsa Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

ÜNYE / Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi taban puanları

PERŞEMBE / Ordu İMKB Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

ALTINORDU / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

AYBASTI / Aybastı Fen Lisesi taban puanları

GÖLKÖY / Gölköy Fen Lisesi taban puanları

ÜNYE / Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

FATSA / Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

KUMRU / Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

ALTINORDU / Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ALTINORDU / Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

FATSA / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ÜNYE / Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

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