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Ordu Kent ödülleri sahiplerini buldu

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’nce bu yıl ikincisi düzenlenen Güzel Ordu Kent Ödülleri sahiplerini buldu.

15 Eylül 2019 Pazar 18:09
Ordu Kent ödülleri sahiplerini buldu

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’nce bu yıl ikincisi düzenlenen Güzel Ordu Kent Ödülleri sahiplerini buldu.


Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’nce bu yıl 2’ncisi düzenlenen Güzel Ordu Kent Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende Eski CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi ile turizmci-aktivist Enis Ayar ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Ordu’nun yaşayan son bakır sanatı ustası Harut Artun, Esnafspor Teknik Direktörü Aziz Tokat, ünlü modacı Hakan Akkaya, Alper Aydın, OBKT eski Genel Sanat yönetmeni Gülçin Üstüntaş, milli sporcu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız ve TEMA Ordu Temsilcisi Nilgün Gözükan ise Kent Ödülü’ne layık görüldü. Törende Ordu Olay Gazetesi marka ödülü aldı.


Oktay Ekşi’ye Yaşam Boyu Onur Ödülünü Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Gülderen verdi. Gülderen, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i temsilen geceye geldiğini belirterek, “Aslında başkanımız burada olmayı çok istiyordu. Ancak yatırımlarla ilgili Ankara’da bir toplantı çıkması üzerine burada olamadı. Ordu’nun kültür ve sanatını çök önemsiyoruz. Bunu 19 Eylül’de yapacağımız sahildeki ışıklı Atatürk posterinin açılışının yapılacağı törenle de göstermek istiyoruz. Her biriniz oraya davetlisiniz” dedi.


Ödül töreninden sonra çoğunluğu Ordulu sanatçılardan oluşan Ankara Devlet Opera ve Bale Topluluğu sanatçıları Türk ve dünya klasiklerinden oluşan unutulmaz bir konser verdi. Konser bitiminde ayakta alkışlandı. Gece toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 18:09
  1. sanat
  2. kültür
  3. konser

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