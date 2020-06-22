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Yerel

Ordu için ’şiddetli yağış’ uyarısı

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, şiddetli sağanak yağışın beklendiğine dikkat çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:51:39 -
Ordu için ’şiddetli yağış’ uyarısı

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, şiddetli sağanak yağışın beklendiğine dikkat çekildi.


Yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Ordu’nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi. Açıklamada, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu hadisesine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

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