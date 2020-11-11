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Aktüel Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Aydın, Kovid-19 hakkında muhtarları bilgilendirdi:
Aktüel

Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Aydın, Kovid-19 hakkında muhtarları bilgilendirdi:

"Bir düğünde insanlar çıkıp karşılıklı oynamaya başladığında, bir sağlıkçı olarak benim çok zoruma gidiyor. Bu kadar emek, bu kadar çaba, adam hiçe sayıyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:47:14 -
Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Aydın, Kovid-19 hakkında muhtarları bilgilendirdi:

ORDU (AA) - Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın, "Bir düğünde insanlar çıkıp karşılıklı oynamaya başladığında, bir sağlıkçı olarak benim çok zoruma gidiyor. Bu kadar emek, bu kadar çaba, adam hiçe sayıyor." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda muhtarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendiren Aydın, burada yaptığı konuşmada, salgının çok kolay yayıldığını ve her 200 hastadan 5'inin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bu hastalığın, Ordu'da da çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olduğuna işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece sağlıkçılar olarak kimi zaman yeterli olamıyoruz. Bizim kapasitemiz ve imkanlarımız belli. Hastaneye geldikten sonra limitlerimiz belli. Dolayısıyla biz bunu sahada, evinde durdurmak zorundayız. Mücadele etmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu salgınla mücadele ciddi bir mesele. Çünkü her 200 kişiden 5'i ölüyorsa belki de savaştan bile çok daha fazla insanımız hayatını kaybedebilir, kaybetti de bu zamana kadar. Bu kadar kritik bir konu olduğunu belirtmek isterim. Sizlerin bu konuda bizlere çok ciddi katkılarınızın olacağını belirtmek isterim."

Aydın, bulaşın, ağız ve burundan çıkan damlacık yoluyla olduğuna işaret ederek, insanların özellikle kapalı ortamlarda bir arada bulunmasını istemediklerine işaret etti.

Kovid-19'a karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Aydın, "Özellikle Altınordu'da vakaları değerlendirdiğimizde ciddi sayıda vakamız var. Her mahallemizde çok ciddi sayıda vakamız var. Dolayısıyla kişilerin bir araya gelmemelerini istiyoruz." diye konuştu.

Cenaze sonrası taziye evleri ile düğünlerin bulaş riskinin fazla olduğu yerler olduğuna dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Olası bir düğünde, cenazede, topluluk anında lütfen bize haber veriniz. Kuralların ihlal edildiğini gördüğünüz anda lütfen ihbarda bulununuz. Çünkü insanların hakkına giriyoruz, vebal alıyoruz. Bir düğünde insanlar çıkıp karşılıklı oynamaya başladığında, bir sağlıkçı olarak benim çok zoruma gidiyor. Bu kadar emek, bu kadar çaba, adam hiçe sayıyor. Yani o sosyal mesafeyi ihmal ederek oyun oynayabiliyor. Belki yaşı genç, belki kendisine bir şey olmayacağını biliyor ama bizi batı toplumlarından ayıran en önemli özelliklerinden birisi merhamet sahibi olmamızdır. Yaşlı insanlarımıza merhamet etmeliyiz. Onları korumalıyız. Bizim kültürel olarak da görevimiz bu."

Programa Altınordu Kaymakam Erkan Karahan ile daire amirleri ve çok sayıda muhtar katıldı.


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