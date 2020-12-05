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Yerel Ördek katliamı yapan öğretmen suç üstü yakalandı
Yerel

Ördek katliamı yapan öğretmen suç üstü yakalandı

Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ördek katliamı yapan bir öğretmen suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 15:54:00 -
Ördek katliamı yapan öğretmen suç üstü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde tepki çeken bir olay yaşandı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Doğanca Mahallesi, Düden mevkisinde ördek katliamı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Deltası Alan Başkanlığı Özel Güvenlik Ekibi, bu sabah saat 09.00’da Kuş Cenneti Düden mevkisinde avlanan bir şahsı 2 tüfeği ile yakaladı.

Çevrede yapılan araştırmada şahsın 25 ördeği katlettiği ortaya çıktı. Kısıtlama saatinde ördek avına çıkan ve 25 ördeği katleden kişinin Samsun'da bir okulda coğrafya öğretmenliği yapan Z. A. isimli şahıs olduğu öğrenildi.

Şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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