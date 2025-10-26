  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Ördek avlayan baba kazara oğlunu öldürdü
Gündem

Ördek avlayan baba kazara oğlunu öldürdü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ördek avlayan baba kazara oğlunu öldürdü

Erzurum'dan avlanmak için oğlu ile Kars’a giden baba av sırasında büyük bir acıya neden oldu. Babanın ördeğe ateş ederken kazara göğsünden vurduğu oğlu hayatını kaybetti.

Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine gelen 5 kişi, Tozluca köyü yakınlarında ördek avlamaya başladı.

Burada ördek avlayan baba Muzaffer K, (53) kazara oğlu 16 yaşındaki Muhammet Ali K'yi vurdu. Göğsünden yaralanan Muhammet Ali K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet Ali K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak silahına da el konuldu.

Muhammet Ali K'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

lşop

Avcıların sonu genellikle hiç iyi olmuyor tecrübe ile sabittir.

Osman d.

sanki bir yiyeceklerini ihtiyaçları var sanki çoğu keyfi
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23