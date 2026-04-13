Orban’ın gidişi sonrası bayram etmişlerdi! 80’lik Lula'ya fondaş t24’ten 'dinçlik' güzellemesi!

Batı’nın ve solak medyanın "demokrasi havarisi" ilan ettiği ancak yolsuzluk iddialarıyla hafızalara kazınan Lula da Silva, 80 yaşında olmasına rağmen 7. kez başkanlık koltuğuna oturmak için her türlü komediye başvuruyor.

Kendi ülkesindeki yerli ve milli siyasetçilere "diktatör" yakıştırması yapan CHP beslemesi fondaş t24 ile avaneleri, söz konusu 80 yaşına merdiven dayamış bir solcu olunca "dinçlik" edebiyatına başladı.

Fondaş medya büyük bir hayranlıkla servis etti!

Brezilya halkının sorunlarına çözüm üretmek yerine spor salonlarından görüntü paylaşan Lula, İşçi Partisi’nin algı operasyonuna alet oluyor.

First Lady’sinin canlı yayında paylaştığı squat (çömelme) görüntüleriyle "yıkılmadım" mesajı vermeye çalışan Lula’nın bu halleri, fondaş medyada büyük bir hayranlıkla servis edildi.

Macaristan’da Viktor Orban’ın gidişi sonrası bayram eden fondaş T24, Brezilya'da koltuğa yapışan 80'lik ihtiyarı 'zinde başkan' diye pazarlaması içine düştükleri acizliğin en net göstergesi olarak kayıtlara geçti.